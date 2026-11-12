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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:10

ВС России поразили безэкипажный катер ВСУ в прибрежных водах Крыма

Минобороны РФ сообщило об успешном поражении военного объекта ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС России поразили безэкипажный катер ВСУ в прибрежных водах Крыма

ВС России поразили безэкипажный катер ВСУ в прибрежных водах Крыма

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили в прибрежных водах Крыма безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), направляющийся в сторону российского побережья. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«В результате разведывательных мероприятий в акватории Черного моря расчетом ударных БПЛА центра «Рубикон» был обнаружен безэкипажный катер ВСУ, направляющийся в сторону российского побережья», - сообщили в МО России.

В военном ведомстве отметили, что оператор ударного дрона центра «Рубикон» точным попаданием поразил беспилотный катер противника.