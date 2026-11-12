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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:20

Путин предложил обсудить возвращение российских спортсменов в мировой спорт

Путин заявил, что возвращение России на Олимпиады должно быть предметом диалога
Сергей КУДРИН
Путин предложил обсудить возвращение российских спортсменов в мировой спорт

Путин предложил обсудить возвращение российских спортсменов в мировой спорт

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин предложил вынести на обсуждение снятие санкций, в частности, с отечественных спортсменов. Российский лидер заявил, что российские атлеты должны снова выступать не только на своих и азиатских соревнованиях, но и на западных, и на Олимпиадах.

"Сегодня обсудим ход работы по возвращению российских атлетов на мировые спортивные арены, в том числе олимпийские", - сказал Путин.

Это было заявлено на заседании Совета при президенте РФ по спорту, начавшемся после отъезда представителей США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера из Кремля.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин осудил ограничения западных стран на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Он заявил, что это нарушение прав и принципов демократии. Путин подчеркнул, что МОК и CAS требуют допуска российских спортсменов на основе Олимпийской хартии, но этому мешают евробюрократы и русофобы.