Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 16:22

Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии

Программу развития систем накопления электроэнергии поручено разработать до 2042 года
Семен ЗИМИН
Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии

Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии

Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин поручил разработать комплексную программу развития систем накопления электроэнергии в России до 2042 года. Об этом сообщили в Кремле. Поручение касается и расширения применения в центрах обработки данных источников бесперебойного питания с аккумуляторами российского производства.

Кроме того, глава государства велел кабинету министров уже к февралю утвердить дорожную карту по локализации выпуска аккумуляторов. То есть, речь идет не просто о красивой стратегии на бумаге, а о конкретных сроках и вполне осязаемых задачах для промышленности.

Тема надежности инфраструктуры уже поднималась на самом верху. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации и водоснабжения, а также усилить их защиту.