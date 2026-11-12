Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин поручил разработать комплексную программу развития систем накопления электроэнергии в России до 2042 года. Об этом сообщили в Кремле. Поручение касается и расширения применения в центрах обработки данных источников бесперебойного питания с аккумуляторами российского производства.

Кроме того, глава государства велел кабинету министров уже к февралю утвердить дорожную карту по локализации выпуска аккумуляторов. То есть, речь идет не просто о красивой стратегии на бумаге, а о конкретных сроках и вполне осязаемых задачах для промышленности.

Тема надежности инфраструктуры уже поднималась на самом верху. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации и водоснабжения, а также усилить их защиту.