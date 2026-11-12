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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:44

Ушаков: эмиссары США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке

Ушаков сообщил, что гуманитарная миссия в Константиновке покажет, кто контролирует город
Семен ЗИМИН
Ушаков: эмиссары США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке

Ушаков: эмиссары США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что американские переговорщики горячо поддержали идею Владимира Путина провести гуманитарную миссию в Константиновке. Об этом он рассказал журналистам после встречи российского лидера с эмиссарами из США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

По словам Ушакова, такая акция позволит всем желающим своими глазами увидеть, под чьим контролем на самом деле находится этот город.

Сам Путин предложил организовать операцию по образцу той, что ранее прошла в Алешках. Тогда, по словам главы государства, совместные действия при соблюдении режима прекращения огня доказали свою эффективность: люди смогли получить помощь и выбраться из опасных районов. Теперь такой же сценарий предлагается опробовать и в Константиновке, где сейчас идут активные бои.