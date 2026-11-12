Ушаков: Планы ЕС ввести войска на Украину - это рецепт бесконечной войны Фото: REUTERS.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские русофобы демонстрируют явный курс на "бесконечную войну" на Украине. По его мнению, декларируемые Брюсселем планы ввести войска на украинские территории - это тот самый "рецепт" нескончаемого вооружённого конфликта.

"Обращено внимание, что упорно проталкивается развертывание иностранных контингентов от коалиции желающих на территории Украины после окончания конфликта. Но это как раз и есть рецепт к нескончаемой войне", - заявил Ушаков.

Об этом Ушаков сообщил по итогам встречи с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 12 ноября 2026 года.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин заявил американцам: присутствие иностранных войск на Украине будет рассматриваться как угроза для национальной безопасности РФ. Они станут законной целью для ВС РФ.