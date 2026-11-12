Ушаков: идёт обсуждение содержания трёхсторонней встречи лидеров РФ, США и КНР Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом он рассказал телеканалу CNN, комментируя итоги встречи спецпосланников Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Помимо этого Ушаков сообщил, что сейчас идёт формирование повестки дня на трёхсторонней встрече лидеров России, США и Китая, которая пройдёт на саммите АТЭС.

Ушаков также раскрыл детали прошедшего разговора. Беседа Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером получилась содержательной, конструктивной, откровенной и полезной. В ходе общения российский лидер напомнил собеседникам о предложениях Москвы по формированию архитектуры безопасности, которые выдвигались еще в 2021 году.

Кроме того, Уиткофф и Кушнер подробно изложили свои оценки переговоров в Абу-Даби. В Кремле рассчитывают, что американские представители донесут сигналы из Москвы до европейцев и украинцев в Дублине.