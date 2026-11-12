Евросоюз передаст Украине 500 электрогенераторов своей гражданской обороны Фото: REUTERS.

Европейский Союз объявил о намерении поставить на Украину 500 мобильных электрогенераторов к зимнему периоду. Это решение было озвучено в совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, и Антониу Кошты, председателя Евросовета.

"Мы соберем 500 генераторов из запасов механизма гражданской обороны ЕС", - говорится в заявлении.

Во время саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Дублине, состоялась встреча европолитиков с Зеленским, где и были сделаны эти "обнадеживающие" обещания. Также фон дер Ляйен и Кошта подчеркнули, в тысячный раз, что они "поддерживают Украину".

Ранее KP.RU сообщил, что граждан Украины призвали готовиться к тяжелой зиме из-за практически полностью уничтоженной инфраструктуры - газовой и электроснабжающей. Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук посоветовала запастись водой, отметив, что некоторые объекты не подлежат ремонту.