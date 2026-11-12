Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 ноября 2026 16:57

Евросоюз передаст Украине 500 электрогенераторов своей гражданской обороны

Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому 500 электрогенераторов
Сергей КУДРИН
Евросоюз передаст Украине 500 электрогенераторов своей гражданской обороны

Евросоюз передаст Украине 500 электрогенераторов своей гражданской обороны

Фото: REUTERS.

Европейский Союз объявил о намерении поставить на Украину 500 мобильных электрогенераторов к зимнему периоду. Это решение было озвучено в совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, и Антониу Кошты, председателя Евросовета.

"Мы соберем 500 генераторов из запасов механизма гражданской обороны ЕС", - говорится в заявлении.

Во время саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Дублине, состоялась встреча европолитиков с Зеленским, где и были сделаны эти "обнадеживающие" обещания. Также фон дер Ляйен и Кошта подчеркнули, в тысячный раз, что они "поддерживают Украину".

Ранее KP.RU сообщил, что граждан Украины призвали готовиться к тяжелой зиме из-за практически полностью уничтоженной инфраструктуры - газовой и электроснабжающей. Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук посоветовала запастись водой, отметив, что некоторые объекты не подлежат ремонту.