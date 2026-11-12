Путин удивился, что в России долго не производили спортинвентарь: «Блин — он и есть блин» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин признался, что его удивил факт: до недавнего времени в стране не выпускали силовой спортинвентарь.

«А что, грифы, блины, штанги — они были в основном иностранного производства у нас? Смешно даже, как-то странно: блин — чего здесь такого? Блин — он и есть блин. Не делали блинов сами, что ли?», — удивился российский лидер, после одного из докладов.

Отдельно глава государства затронул тему судейства в спорте. По мнению Путина, искусственный интеллект способен помочь сделать оценку в спорте более объективной. Технологии не заменят человека, но могут подстраховать там, где нужна точность и беспристрастность.

Ещё одно поручение Путина касается масштабного турнира. Кубок защитников Отечества со следующего года должен проводиться на самом высоком уровне, а сам турнир — стать по-настоящему заметным событием, а не формальной строчкой в календаре.

Президент также высказался за развитие национальных видов спорта. Он призвал активно поддерживать инновационные направления, которые появляются в стране, чтобы спорт оставался живым и интересным для людей.