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НовостиПолитика12 ноября 2026 17:10

В Кремле объяснили смысл шутки Путина о деньгах из тумбочки

Ушаков объяснил шутку Путина про деньги из тумбочки на встрече с эмиссарами США
Семен ЗИМИН
В Кремле объяснили смысл шутки Путина о деньгах из Тумбочки

В Кремле объяснили смысл шутки Путина о деньгах из Тумбочки

Фото: REUTERS.

Помощник президента Юрий Ушаков объяснил, что имел в виду Владимир Путин, когда на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером рассказал старую шутку про деньги из тумбочки. По словам Ушакова, эта история образно показывает, как Европа гоняет по кругу вопросы мира и продолжения конфликта.

Сама шутка, которую Путин вспомнил в Кремле, звучит так: «Жулика, построившего коттеджи на Украине, спрашивают, откуда деньги. Он отвечает, что из тумбочки. Кто положил? Жена. А она откуда взяла? Он дал. А он сам? Снова из тумбочки. Круг замкнулся, и концы найти невозможно».

Именно этот замкнутый круг, по мнению Ушакова, и характеризует нынешнюю линию европейцев. Вопросы мира и войны крутятся на одном месте, а виновных и источников финансирования так и не находится. Путин, по словам его помощника, охарактеризовал ситуацию очень точно и образно.