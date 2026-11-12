Полиция США сообщила, что стрелявший в центре Вашингтона задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Стрелявший в Вашингтоне задержан, его личность установлена. Об этом сообщил исполняющий обязанности шефа полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл на пресс-конференции

«У нас есть представление о том, кто он. Мы считаем, что у стрелявшего был конфликт какого-то рода с менеджментом жилого комплекса», - сказал Кэрролл.

Отмечается, что нападавший после непродолжительного противостояния с полицией получил огнестрельное ранение. После этого в квартиру, где он пытался спрятаться, ворвались стражи порядка. До прибытия полиции он ранил четырех человек, а также убил одного.

Как писал сайт KP.RU, инцидент произошел в районе 15-й улицы недалеко от Белого дома. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится нападавший.