Гениальный математик-затворник сам похоронил маму: соседи рассказали, как Григорий Перельман пережил личную трагедию Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

Григорий Перельман, который уже больше 20 лет почти не выходит из квартиры в старой панельке в Купчино, сам организовал похороны своей мамы. Об этом «КП-Петербург» рассказали старшие по дому.

Любови Штейнгольц было 87 лет, именно она привила сыну любовь к математике и классической музыке. Ученый сообщил соседям о смерти матери, а похоронил ее еще в октябре.

Соседи говорят, что Перельман тяжело переживает утрату, но держится стойко. Он снова начал выходить на пробежки, ходит в магазин и закупается впрок. Помощь ему не нужна, а журналистов просят не лезть.

«Если вдруг возникнут какие-то проблемы, мы, соседи, поддержим его и приглядим за ним. Даже до губернатора Беглова дойдем!» — пообещали старшие по дому.

При этом у математика накопился долг за коммуналку — 35 тысяч рублей. Исполнительного производства не открывали, суда не было. Возможно, управляющая компания ждет, что он компенсирует все позже: ему пришлось потратиться на похороны.