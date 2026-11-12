Запад уже всё решил для Украины: Рютте признал, что на главный запрос Киева есть ответ Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что западные страны уже определились с гарантиями безопасности для Украины. Такое заявление он сделал в интервью журналистам по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Дублине.

По словам Рютте, европейцы и американцы очень плодотворно пообщались в Париже ещё в январе этого года. Тогда, как он выразился, стороны пришли к общим выводам и в общих чертах наметили, каким должен быть механизм этих гарантий.

При этом глава альянса уклонился от вопроса, надо ли пересматривать всю систему европейской безопасности ради урегулирования украинского конфликта.

Ранее Владимир Путин на переговорах со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером отметил, что Москва ждёт от США работы с европейцами. По словам российского президента, Вашингтону стоит помочь им разобраться, чего они на самом деле хотят — мира или войны.