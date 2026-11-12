Посольство РФ в Лондоне: Британия хочет затянуть конфликт на Украине санкциями Фото: REUTERS.

Британия снова вводит санкции против российских энергокомпаний — и делает это, как отмечают в посольстве РФ в Лондоне, аккурат на фоне мирных переговоров по Украине. Об этом пишет ТАСС.

Диппредставительство РФ в Лондоне назвало новые ограничения незаконными и указало на деструктивный курс на конфронтацию. По мнению посольства, такие шаги красноречиво говорят о том, что Лондон заинтересован в затягивании конфликта.

В дипмиссии добавили: от решений британского руководства страдают и третьи страны. Им под надуманными предлогами мешают обеспечивать собственную энергобезопасность. Стремление указывать суверенным государствам, у кого и на каких условиях покупать энергоресурсы, в посольстве назвали проявлением неоколониальной политики. При этом там подчеркнули, что курс России остается неизменным и внешнее давление на него не повлияет.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва не получила от стран Европы ни единого предложения по прекращению конфликта на Украине.