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НовостиВ мире12 ноября 2026 17:49

Посольство РФ в Лондоне: Британия хочет затянуть конфликт на Украине санкциями

Посольство РФ назвало деструктивным путь Лондона в отношении с Москвой
Семен ЗИМИН
Посольство РФ в Лондоне: Британия хочет затянуть конфликт на Украине санкциями

Посольство РФ в Лондоне: Британия хочет затянуть конфликт на Украине санкциями

Фото: REUTERS.

Британия снова вводит санкции против российских энергокомпаний — и делает это, как отмечают в посольстве РФ в Лондоне, аккурат на фоне мирных переговоров по Украине. Об этом пишет ТАСС.

Диппредставительство РФ в Лондоне назвало новые ограничения незаконными и указало на деструктивный курс на конфронтацию. По мнению посольства, такие шаги красноречиво говорят о том, что Лондон заинтересован в затягивании конфликта.

В дипмиссии добавили: от решений британского руководства страдают и третьи страны. Им под надуманными предлогами мешают обеспечивать собственную энергобезопасность. Стремление указывать суверенным государствам, у кого и на каких условиях покупать энергоресурсы, в посольстве назвали проявлением неоколониальной политики. При этом там подчеркнули, что курс России остается неизменным и внешнее давление на него не повлияет.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва не получила от стран Европы ни единого предложения по прекращению конфликта на Украине.