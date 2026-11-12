Путин: страны отказываются от хоккейных матчей с РФ под давлением правительств Фото: REUTERS.

Национальные спортивные федерации ряда мировых стран отказываются от матчей с Российской Федерацией под давлением своих правительств. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг хоккея.

По словам главы государства, страны, выступающие против допуска России в мировой спорт, пренебрегают принципами олимпийской хартии.

Ранее KP.RU писал, что спортивный арбитражный суд отменил пять решений совета Международной федерации хоккея, препятствовавших участию российских команд в соревнованиях. Россиян обязаны допустить к турнирам в сезоне-2026/27.