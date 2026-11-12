Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 18:33

Песков: ЕС хочет показать настрой к миру, но говорит о контингенте на Украине

Размещение европейского контингента на Украине будет означать продолжение конфликта, заявили в Кремле
Вениамин ЗАХАРОВ
Песков: ЕС хочет показать настрой к миру, но говорит о контингенте на Украине

Песков: ЕС хочет показать настрой к миру, но говорит о контингенте на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Европа пытается демонстрировать какой-то настрой к миру, однако вместе с тем одновременно говорит о размещении военного контингента на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, размещение европейского контингента на Украине будет означать продолжение конфликта, причем в более широких масштабах.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, так как придется объявлять о выборах в стране, а власть терять там никто не хочет.