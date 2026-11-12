Песков: ЕС хочет показать настрой к миру, но говорит о контингенте на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Европа пытается демонстрировать какой-то настрой к миру, однако вместе с тем одновременно говорит о размещении военного контингента на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, размещение европейского контингента на Украине будет означать продолжение конфликта, причем в более широких масштабах.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, так как придется объявлять о выборах в стране, а власть терять там никто не хочет.