Ушаков: Путин, Уиткофф и Кушнер отметили, что Киев не хочет завершать конфликт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, так как придется объявлять о выборах в стране, а власть терять там никто не хочет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Отмечалось и то, что в Киеве не хотят завершать войну, потому что придется сразу объявлять о проведении всеобщих выборов, а власть терять никто не хочет", - сказал Ушаков на брифинге с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 12 ноября, состоялись переговоры президента России с американскими посланниками Уиткоффом и Кушнером в Москве. Также сообщалось, что представитель США Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.