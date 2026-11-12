Путин опасается использовать средства спортфонда на стройки: «Где деньги, Зин?»

Путин добавил, что именно невозможность впоследствии отыскать потраченные средства вызывает у него наибольшую настороженность Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность планами направить средства Российского спортивного фонда на финансирование строительных проектов. По мнению главы государства, существует риск, что выделенные деньги могут попросту исчезнуть.

На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта Путин напомнил о недавнем разговоре с министром спорта Михаилом Дегтярёвым, в ходе которого обсуждалась идея использовать фонд для финансирования строек. Президент подчеркнул, что никого ни в чём не подозревает, однако отметил закономерность: как только речь заходит о строительных проектах, неизбежно возникает вопрос: «Где деньги, Зин?».

Путин добавил, что именно невозможность впоследствии отыскать потраченные средства вызывает у него наибольшую настороженность.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент РФ предложил использовать искусственный интеллект для упрощения спортивного судейства.