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НовостиОбщество12 ноября 2026 20:03

Сборная России по футболу одержала волевую победу над командой Узбекистана

Российские футболисты забили трижды за 10 минут и обыграли Узбекистан
Вениамин ЗАХАРОВ
Встреча прошла Ташкенте и завершилась со счетом 3:2 в пользу нашей команды. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Встреча прошла Ташкенте и завершилась со счетом 3:2 в пользу нашей команды. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Сборная России по футболу одержала волевую победу над национальной командой Узбекистана в товарищеском матче.

Встреча прошла Ташкенте и завершилась со счетом 3:2 в пользу нашей команды. Хозяева поля открыли счет уже на 5-й минуте встречи благодаря автоголу защитника сборной России Виктора Мелехина, отправившего мяч в свои ворота. А на первой минуте второго тайма у сборной Узбекистана отличился Бехрузжон Каримов.

Российская сборная смогла отыграть один мяч на 70 й минуте, точный удар на счету нападающего сборной России Николая Комличенко. Спустя еще пять минут он оформил дубль. А победным мячом отметился полузащитник Алексей Миранчук, забивший на 79-й минуте игры.

Эта игра не станет единственной на ноябрьском сборе команды Валерия Карпина. Спустя несколько дней, 17 ноября, сборная России проведет домашнюю игру с национальной командой Венесуэлы. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее сайт KP.RU писал, что бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин подписал очередной контракт и служит в зоне СВО в составе подразделения БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты.