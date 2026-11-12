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НовостиВ мире12 ноября 2026 20:13

Раскрыт еще один внебрачный роман экс-гендиректора Nvidia: что известно о третьей женщине Хуанга

Reuters: экс-глава Nvidia Хуанг имел отношения с двумя сотрудницами компании
Алина КОЧНЕВА
Reuters: экс-глава Nvidia Хуанг имел отношения с двумя сотрудницами компании

Reuters: экс-глава Nvidia Хуанг имел отношения с двумя сотрудницами компании

Фото: REUTERS.

Постепенно выясняются подробности личной жизни бывшего гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга. По сведениям Reuters, у бизнесмена были романы с двумя сотрудницами компании. О еще одних тайных отношениях Дженсена Хуанга рассказали источники агентства.

Собеседники СМИ отказались раскрывать имя возлюбленной экс-главы Nvidia. Утверждается, что девушка до сих пор является сотрудницей компании.

Отношения Дженсена Хуанга с работницей Nvidia стали уже третьим приписываемым предпринимателю романом. СМИ сообщают, что он также имел связи с якобы китайской шпионкой и своей подчиненной. При этом 63-летний экс-гендиректор Nvidia уже 40 лет женат.

Миллиардер на фоне крупного скандала ушел с поста президента компании. Он также вышел из совета директоров. Бизнесмен служил компании 33 года.