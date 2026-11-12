Главу компании Nvidia добили: Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне секс-скандала

Давление на Хуанга нарастало несколько недель Фото: REUTERS.

Создателя и главу одну из самых дорогих компаний мира Nvidia Дженсена Хуанга таки-добили: миллиардер ушел с поста президента и гендиректора. И вышел из совета директоров. Причиной стали скандалы, которые раздула работающая на Демократическую партию США.

Сначала The New York Times написала о романе Хуанга с китайской шпионкой, которая смогла купить у него передовые чипы, оказавшиеся в Китае вопреки американскому эмбарго. И вдобавок, по версии издания, пролоббировала через близкого к Трампу любовника снятие запрета на поставки в Поднебесную чипов предыдущего поколения.

А вчера вышла статья о второй интрижке предпринимателя, на сей раз с американской подчиненной.

Вопрос в том, как уход Хуанга скажется на компании, которую он пестовал 33 года. Без нее невозможно себе представить рынок связанных с искусственным интеллектом технологий. Ведь именно графические процессоры, спроектированные Nvidia, позволили тренировать и развивать ИИ-модели.

Совет директоров уже назначил временно исполняющую обязанности — ею стала финансовый директор Колетт Кресс, которая сохранит и свою прежнюю должность до момента утверждения постоянного преемника.

Совет директоров уже назначил временно исполняющую обязанности — ею стала финансовый директор Колетт Кресс Фото: REUTERS.

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ ОТСТАВКИ ХУАНГА

Давление на Хуанга нарастало несколько недель. Сначала появилась информация о его романе с однофамилицей — китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку.

Основатель Nvidia признал факт любовной связи, но категорически отрицал, что знал о сотрудничестве дамы с иностранной разведкой. Совет директоров компании запустил независимое расследование, выразив при этом доверие миллиардеру.

А в среду вечером The New York Times сообщила о втором романе сорок с лишним лет женатого на однокурснице Хуанга с сотрудницей самой Nvidia. Речь идёт о Кимберли Пауэлл, вице-президенте по медицинским проектам. По данным источников, пару засняли милующейся в отеле. Эти сообщения и стали последней каплей: в тот же вечер совет директоров собрался на экстренное заседание.

Кимберли Пауэлл Фото: REUTERS.

ФАКТОР КЛЮЧЕВОГО ЧЕЛОВЕКА

Реакция рынка была мгновенной и жёсткой. И без того просевшие акции Nvidia рухнули еще на 14% на торгах в четверг (а с октябрьского пика они потеряли уже около 29%).

Главная причина паники — так называемый «фактор ключевого человека». Аналитики Уолл-стрит прямо говорят, что Хуанг был не просто CEO, а «ДНК» Nvidia — и примерно треть стоимости компании держалось на его фигуре. По оценке аналитика Дэна Айвса из Yorkville Ives, уход Хуанга может привести к падению стоимости Nvidia на 25–30%.

Ситуацию усугубляет отсутствие плана преемственности. В отличие от многих других техгигантов, у Nvidia не было «второго номера», готового немедленно занять место CEO. Десятки топ-менеджеров подчинялись напрямую Хуангу, что делало его фигуру незаменимой.

Тем не менее, часть аналитиков сохраняет сдержанный оптимизм. Они отмечают, что утвержденная Хуангом свежая дорожная карта продуктов Nvidia способна поддерживать компанию в ближайшие два года.

В качестве исторической параллели приводится пример Apple: после ухода Стива Джобса в 2011 году акции компании не только не упали — выросли на 26% , а выручка продолжала расти двузначными темпами ещё несколько лет.

Кстати, президент США Дональд Трамп отреагировал на отставку Дженсена словами: давайте, мол, назначим на его место Тима Кука, чтобы легенда сменила легенду! (Кук возглавляет совет директоров Apple).

Однако, как предупреждают эксперты, уход Хуанга может иметь далеко идущие последствия для всей экосистемы искусственного интеллекта, которую он помогал строить и финансировать, и даже для экспортной политики США в отношении чипов, учитывая влияние и связи миллиардера в администрации Трампа.

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