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НовостиВ мире12 ноября 2026 20:23

СЕНТКОМ готовит армию Израиля к новому витку эскалации с Ираном: США предупредили арабские страны об угрозе

Американское командование призвало ЦАХАЛ готовиться к войне с Ираном
Алина КОЧНЕВА
Американское командование призвало ЦАХАЛ готовиться к войне с Ираном

Американское командование призвало ЦАХАЛ готовиться к войне с Ираном

Фото: REUTERS.

Американские военные допускают новый виток эскалации в конфликте на Ближнем Востоке. СЕНТКОМ проинформировало армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о необходимости готовиться к возобновлению ударов по Ирану. Так заявляет гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на американский источник.

Командование ВС США, как поясняется, уже направило предупреждения странам Персидского залива. Арабские государства уведомлены о возможном начале войны Вашингтона и Тель-Авива против Ирана.

Странам Персидского залива были переданы сигналы с призывом подготовиться к скорому возобновлению боевых действий. При этом источник напомнил, что президент США Дональд Трамп публично выступал против очередного витка эскалации.

По версии председателя иранского Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа, Вашингтон обращался к Москве за помощью с организацией прямых переговоров между Штатами и Исламским государством. Такое послание Кремлю передали американские спецпредставители, сообщил он.