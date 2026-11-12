Олег Влади рассказал, как Николай Басков спас ему жизнь: состояние композитора было критическим

Николай Басков спас Олега Влади, когда счет шел на часы Фото: Евгения ГУСЕВА.

Композитор Олег Влади поделился подробностями истории, когда его жизнь была в опасности. Он сообщил, что около десяти лет назад народный артист Николай Басков помог ему попасть к врачам, когда композитор находился в критическом состоянии. Олег Влади отметил, что тогда счет шел на часы. Об этом композитор рассказал в интервью изданию "СтарХит".

По его словам, Николай Басков оказался рядом в самый нужный момент. Он передал композитора врачам. Медики провели экстренную операцию, благодаря чему Олег Влади остался жив.

Спустя несколько лет исполнитель признался певцу, что врачи предупреждали его о крайне тяжелом состоянии пациента. Олег Влади добавил, что медики назвали выздоровление настоящим чудом.

Певец Анатолий Цой между тем попал в больницу во время поездки по Азии. У артиста возникли серьезные проблемы со здоровьем в Китае. При этом недомогание Анатолий Цой почувствовал еще в конце октября, когда у него были гастроли в Турции.