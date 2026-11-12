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НовостиЗвезды12 ноября 2026 20:47

Олег Влади рассказал, как Николай Басков спас ему жизнь: состояние композитора было критическим

Николай Басков спас Олега Влади, когда счет шел на часы
Алина КОЧНЕВА
Николай Басков спас Олега Влади, когда счет шел на часы

Николай Басков спас Олега Влади, когда счет шел на часы

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Композитор Олег Влади поделился подробностями истории, когда его жизнь была в опасности. Он сообщил, что около десяти лет назад народный артист Николай Басков помог ему попасть к врачам, когда композитор находился в критическом состоянии. Олег Влади отметил, что тогда счет шел на часы. Об этом композитор рассказал в интервью изданию "СтарХит".

По его словам, Николай Басков оказался рядом в самый нужный момент. Он передал композитора врачам. Медики провели экстренную операцию, благодаря чему Олег Влади остался жив.

Спустя несколько лет исполнитель признался певцу, что врачи предупреждали его о крайне тяжелом состоянии пациента. Олег Влади добавил, что медики назвали выздоровление настоящим чудом.

Певец Анатолий Цой между тем попал в больницу во время поездки по Азии. У артиста возникли серьезные проблемы со здоровьем в Китае. При этом недомогание Анатолий Цой почувствовал еще в конце октября, когда у него были гастроли в Турции.