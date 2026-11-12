Политику Шлосбергу* утвердили приговор: сколько лет назначил суд

Суд утвердил приговор Льву Шлосбергу* в виде 11 лет 1 месяца лишения свободы. Фото: yabloko.ru/Global Look Press

Суд рассмотрел апелляционные жалобы политика Льва Шлосберга* и его защитников. Правоохранители решили оставить приговор без изменения. Псковский областной суд назначил Льву Шлосбергу* 11 лет 1 месяц лишения свободы. Так заявили в объединенной пресс-службе судов региона.

Сообщается, что приговор уже вступил в силу. Теперь политик не может заниматься связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп электронных и информационно-телекоммуникационных сетей деятельностью.

"Рассмотрено уголовное дело в отношении Шлосберга* Л. М., осужденного 17.08.2026 г. приговором Псковского городского суда за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3, п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в материале.

Ранее суд в Новосибирске отклонил жалобу защиты и оставил без изменений приговор экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову. Его осудили за мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.

*- признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов