Мендель назвала причастных к мобилизации офицеров самыми богатыми на Украине. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, кто в стране наживается на конфликте с Россией. По ее данным, богатейшими людьми стали причастные к мобилизации офицеры. Так Юлия Мендель сказала в разговоре с основательницей немецкой партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" Сарой Вагенкнехт и евродепутатом Фабио Де Мази в эфире YouTube-канала.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины отметила, что взятки офицерам ВСУ могут достигать 30 тысяч долларов. Ситуация обострилась в последние годы.

"Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины", - оповестила Юлия Мендель.

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