Новая вершина коррупции на Украине: мраморный пентхаус с крокодилом в золотом бассейне

На Украине новый коррупционный скандал: на деньги для дронов построили пентхаус с золотым бассейном для крокодила Фото: социальные сети.

Белоснежные мраморные колонны и лестницы, позолота, крытый бассейн и террариум с живым крокодилом, личный лифт, копии древнегреческих статуй. В гараже - Rolls-Royce Cullinan с номером 0001, на стене - портрет мужчины в золотой раме. Это самая дорогая квартира Лондона? Дубая? Нью-Йорка или Монако? Нет. Эти слепящие глаза фото и видео сделаны при обысках в пентхаусе на Оболонской набережной Киева. Обыск шёл по делу о «саркофагах»: так на Украине называют бетонные коробы, которые должны закрывать электрические трансформаторы от дронов. Большую часть денег на них нашлись в Резервном фонде бюджета Украины. Деньги, разумеется, не свои. Вспоможение Европы.

Теперь при фонде нашлась и рептилия. За стеклом её террариума виден один из объектов главной стройки военного времени Украины - воровская кормушка. При виде этой роскоши начинаешь понимать, почему украинские чиновники молятся, чтобы недостроенные ими «саркофаги» и прочие оборонные объекты разбомбили русские беспилотники. Ощущение, что они сами готовы выслать в Москву их точные координаты. Так легче списать миллиарды на форс-мажор. Никакая ревизия не докажет — сколько освоенных денег Европы зарыто под обломками.

Деньги на защиту Киева от дронов ушли на пентхаус с крокодилом

БЕТОН ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Весной 2026 года Киевская область раздала 25 договоров на «саркофаги» без торгов: кабмин Украины сам разрешил заказывать защиту энергетики напрямую. Адреса, проекты и цены материалов засекретили, закупки убрали из открытой системы ProZorro. Военная тайна укрыла подрядчика надёжнее, чем бетон подстанцию.

Подрядчикам выдали около 700 млн. гривен (1,27 млрд руб.) аванса. Что на них построено, в октябре ездил смотреть Алексей Кучеренко, первый зам. главы комитета Рады по энергетике: «На целом ряде объектов строители получили авансы, но в итоге не сделали соответствующего». Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко (сам отсидевший за коррупцию) со знанием дела назвал цифру: защита готова «не более чем на 15–35%».

Кто владелец пентхауса, пока не разглашают Фото: социальные сети.

УПРАВДОМЫ РАДЫ

15 договоров забрал «Консалтинг-Буд» Любомиры Кожушко, остальные 10 достались «Ю.Би.Си.» Игоря Нестерука. Кожушко до 2020 года была замом начальника управления административными зданиями аппарата Верховной рады, Нестерук вышел из того же аппарата. Укрывать энергосистему от ударов доверили вчерашним управдомам парламента.

Госзаказы «Консалтинг-Буда» за 2 года выросли в 105 раз, с 19 млн гривен до 2 млрд. Хотя техники у фирмы — всего 4 единицы, и та арендованная, но на осваивание миллиардов – в самый раз.

Сама Кожушко подозреваемая по двум делам: о закупке дронов с ущербом 254 млн гривен (459 млн руб.) и о школьном укрытии в селе Крюковщина. По версии полиции, там она подписала заведомо ложный акт о работах с признаками фиктивности. Плюс само укрытие стоило 167 млн гривен (302 млн руб.), почти втрое дороже обычного.

О покровителях подрядчиков Луценко проговорился сам: это может быть руководство Верховной рады. А, может, и офиса президента Украины.

МЕТАЛЛ С КАРЬЕРНОЙ УЛИЦЫ

В 2023 году американское агентство USAID уже передавало Украине 20.000 тонн металла на такие же саркофаги. Куда он делся - вопрос риторический. В 2026-м металл шёл уже через фирмы «Сталь Плюс» и «ТД Тризуб». Операций с «Консалтинг-Будом» следствие насчитало на 323,6 млн гривен (585 млн руб.). Обе фирмы числились по одному адресу в... очень далеком закарпатском селе, на улице Карьерной.

По данным полиции, обе фирмы «неофициально контролирует» Владислав Соколов, 47-летний торговец металлом из Днепропетровска. Проверяется наценка на металл. Причастность он отрицает. Но на портрете из мраморного пентхауса с крокодилом украинские журналисты узнали именно его.

В пентхаусе хозяин держал крокодила в позолоченном бассейне Фото: Кадр видео.

СТИЛЬ ПШОНКИ, ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, УЛУЧШЕННОЕ

Снимки обнародовал национал-активист Сергей Стерненко* (внесён в России в перечень террористов и экстремистов), бывший советник министра обороны Украины. Его вопрос: «Как вообще черти без оргтехники и штата для выполнения работ могли получить финансирование?»

Владельца пентхауса полиция пока не назвала. Но похожая квартира (правда с отделкой сильно беднее и без крокодила) в этом доме стоит 1,5 млн долларов.

Увиденное Стерненко* назвал «стилем Пшонки». Виктор Пшонка, генпрокурор при Януковиче, чей дом показывали всей стране вместе с картиной, где хозяин изображён Наполеоном. Позолоту тогда объявили клеймом свергнутой власти. Прошло 12 лет. Позолота стала еще дороже, сменились лишь фамилии под портретами.

ПОДПИСАЛ «САРКОФАГИ» И ПОШЕЛ НА ПОВЫШЕНИЕ

Киевской областью в дни договоров руководил Николай Калашник, назначенный указом Зеленского. «Именно он подписывал соглашения на все эти объекты без тендеров по собственному решению», говорит Луценко. В июле 36-летний Калашник стал министром восстановления, инфраструктуры и транспорта. О «саркофагах» министр молчит и даже получил повышение.

Защитой области при нём занимался первый зам. Руслан Олейник. Он ушёл за начальником в министерство и 18 октября получил поручение, которое трудно выдумать: проверить, как потрачены авансы, выданные при нём самом. Через 2 недели Олейник объявил, что темпы оборонного строительства «выросли втрое». «Полный бред, профанация», - ответил Кучеренко. Когда крокодил в золотом террариуме стал главным символом украинской энергобезопасности, зам. министра подал в отставку со словами «Честь имею!».

Коррупционер гордился своими роскошными апартаментами Фото: социальные сети.

ДРОН ВМЕСТО ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

Как устроена эта стройка, точнее всех сказал Луценко: подрядчики «считают деньги и молятся, чтобы беспилотник прилетел на тот объект, который они не построили». Удар стирает и бетон, и улики. Война подарила украинскому казнокраду алиби, о котором его предшественники не мечтали: всё недостроенное можно объявить разбомблённым.

Год назад Национальное антикоррупционное бюро, раскрыв схему воровства на защите объектов государственного «Энергоатома» (знаменитый Миндичгейт — по фамилии Миндича - продюсера «Квартала-95» и личного кошелька Зеленского), записало: «Членами преступной организации вопрос защиты энергетических объектов рассматривался как обычный источник наживы». В день, когда Зеленский собирал совещание о защите энергетики, фигуранты решали, как поднять откат на укрытиях Хмельницкой АЭС с 10% до 15%.

Европа тем временем платит и верит. «Консалтинг-Буд» получил ещё более 1 млрд гривен от Евросоюза на ремонт медицинского центра в Киеве. Предраг Груичич из европейского Энергетического сообщества, чей фонд собрал украинской энергетике уже более 2 млрд евро, после того скандала заверял, что там знают, «где находится каждый трансформатор». Где находится крокодил, теперь тоже известно. Он жив, а значит, тепло и свет в пентхаусе берегли надёжнее, чем киевские подстанции и деньги налогоплательщиков Европы.

Пусть присылают еще.

* внесён в России в перечень террористов и экстремистов

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