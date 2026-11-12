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НовостиВ мире12 ноября 2026 21:41

Хегсет вручил награду часовому, сделавшему ему замечание

Хегсет наградил отчитавшего его у Могилы Неизвестного солдата гвардейца
Алина КОЧНЕВА
Хегсет наградил отчитавшего его у Могилы Неизвестного солдата гвардейца

Хегсет наградил отчитавшего его у Могилы Неизвестного солдата гвардейца

Фото: REUTERS.

Шеф Пентагона Пит Хегсет вручил военному медаль за безупречную службу. Он наградил отчитавшего его у Могилы Неизвестного солдата гвардейца. Военный сделал главе Пентагона замечание из-за неуместного смеха и громких разговоров. Так пишет газета The Washington Post.

Пит Хегсет поблагодарил гвардейца за службу. Награды со стороны военного министра удостоился часовой почетного караула, специалист Сухопутных войск США Томас Иглесиас.

Газета отмечает, что глава Пентагона высоко оценил умение военного подобрать правильные слова. Он назвал уважительной форму обращения гвардейца во время мероприятия у Могилы Неизвестного солдата.

Военный караула осудил поведение Пита Хегсета после церемонии в честь Дня ветеранов. Министр вел громкие беседы и смеялся. Он находился в окружении жены и советников.