Местный врач устроил стрельбу в Вашингтоне: правоохранители объяснили причины ЧП

В США назвали имя устроившего стрельбу в центре Вашингтона мужчины Фото: REUTERS.

В четверг, 12 ноября, в центре Вашингтона услышали звуки стрельбы. Виновником оказался врач Мэтт Лэмберт. В ходе перестрелки он убил человека. По версии местных СМИ, врач вел судебную тяжбу с менеджментом своего жилого комплекса.

Полиция сообщила, что Мэтт Лэмберт считал руководство товарищества собственников жилья в своем кооперативе ответственным за серьезные проблемы. В частности, он жаловался на нюансы в системах кондиционирования и водоснабжения после ремонта фасада здания. Мужчина подал в 2025 году иск к управляющей компании своего жилого комплекса.

Утром 12 ноября Мэтт Лэмберт застрелил в спортзале менеджера комплекса. Он также ранил четверых случайных человек.

Напавшего задержали практически сразу после инцидента. Силовики сообщили, что мужчина неоднократно конфликтовал с менеджментом жилого комплекса.