Украинский БПЛА убил ехавшего на мопеде мужчину в Брянской области

Беспилотник-камикадзе убил мужчину в Брянской области. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Украинский беспилотник убил мужчину в Брянской области. Дрон нанёс удар, когда тот ехал на мопеде из одного населённого пункта в другой. Об этом информировал губернатор региона Егор Ковальчук.

«52-летний мужчина погиб при движении на мопеде между населёнными пунктами Брахлов и п. Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзе», - написал чиновник в Telegram-канале.

Также глава области сообщил, что в селе Лобановка ранен 74-летний мужчина, это произошло, когда беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль.

Накануне сообщалось, что в Луганской Народной Республике за сутки, с 10 по 11 ноября, в результате ударов украинских беспилотников погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Также сообщалось, что девочка погибла, ее мать ранена после атаки дрона ВСУ в Белгородской области.

Ранее над Крымом и еще четырьмя регионами России сбили 76 БПЛА.

Тем временем силы ПВО отражают попытку украинских беспилотников атаковать Москву.