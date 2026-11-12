Масштабный сбой в работе Microsoft: вот какие сервисы функционируют с неполадками

Пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов Microsoft. Фото: REUTERS.

Масштабный сбой произошёл в работе ряда сервисов американской корпорации Microsoft в четверг, 12 ноября. Это следует из данных портала Downdetector, который фиксирует жалобы пользователей на неполадки в работе различных интернет-ресурсов.

Сообщается, что на сбои жаловались пользователи из США, Германии, Великобритании, Франции, Канады и других стран. При этом большинство жалоб отправлено с территории США.

Так, пользователи из США 131 тысячу раз сообщали о неполадках в работе Outlook, 46 тысяч человек столкнулись со сбоями в Microsoft 365, 5,8 тысяч - Copilot, 4,5 тысяч - Microsoft Teams.

Ранее в работе российского хостинг-провайдера ESTT произошел серьезный технический сбой. Проблема затронула клиентские сервисы компании. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что масштабный сбой произошел в российском сегменте интернета в воскресенье, 11 октября. Граждане России пожаловались на сбой в работе ряда сервисов.