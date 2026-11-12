Женщина могла упасть за борт круизного лайнера: ее ищут в Атлантике

Пассажир круизного лайнера пропал в Атлантическом океане Фото: REUTERS.

Женщина пропала во время морского круиза. Она была пассажиром лайнера Marella Voyager. Женщина могла выпасть за борт во время пребывания судна в Атлантическом океане. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Отмечается, что исчезнувшей женщине 72 года. Она пропала 9 ноября. По данным издания, лайнер в этот момент шел из испанской Малаги в Карибский бассейн.

Британку все еще не удалось найти. Управляющий судном уведомил, что служба безопасности проверяет камеры видеонаблюдения. Вероятной версией остается падение женщины за борт во время шторма.

Ранее пианиста круизного лайнера Ovation of the Seas спасли после нескольких часов, проведенных в море. Его обнаружили недалеко от острова Каталина. Рыбаки нашли пианиста примерно через девять часов на расстоянии 15–20 миль от побережья.