Уиткофф анонсировал переговоры по Украине: что известно

Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров по Украине уже намечен Фото: REUTERS.

Американский спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал о будущих переговорах по Украине. Он анонсировал скорую встречу дипломатов. Стивен Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров по Украине уже намечен. Так он сказал в беседе с журналистами в Дублине.

"У нас в графике уже есть очередная встреча", - прокомментировал спецпосланник президента США.

Он уточнил, что глава Белого дома настроен на содействие завершению конфликта на Украине. Таковы его инструкции переговорщикам, добавил Стивен Уиткофф.

Россия и США договорились, что переговоры продолжатся на следующей неделе. Москва также согласилась начать диалог с представителями Брюсселя. В Кремле, кроме того, предложили новую гуманитарную миссию. Ее могут провести в Константиновке ДНР.