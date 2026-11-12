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НовостиВ мире12 ноября 2026 22:20

Уиткофф анонсировал переговоры по Украине: что известно

Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров по Украине уже намечен
Алина КОЧНЕВА
Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров по Украине уже намечен

Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров по Украине уже намечен

Фото: REUTERS.

Американский спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал о будущих переговорах по Украине. Он анонсировал скорую встречу дипломатов. Стивен Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров по Украине уже намечен. Так он сказал в беседе с журналистами в Дублине.

"У нас в графике уже есть очередная встреча", - прокомментировал спецпосланник президента США.

Он уточнил, что глава Белого дома настроен на содействие завершению конфликта на Украине. Таковы его инструкции переговорщикам, добавил Стивен Уиткофф.

Россия и США договорились, что переговоры продолжатся на следующей неделе. Москва также согласилась начать диалог с представителями Брюсселя. В Кремле, кроме того, предложили новую гуманитарную миссию. Ее могут провести в Константиновке ДНР.