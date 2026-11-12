Уиткофф рассказал о диалоге с Зеленским после встречи в Кремле

Уиткофф и Кушнер рассказали Зеленскому о результатах встречи с Путиным Фото: REUTERS.

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву. Они провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным днем 12 ноября. После этого спецпредставители главы Белого дома поделились с бывшим комиком Владимиром Зеленским результатами встречи в Кремле. Об этом оповестил Стивен Уиткофф в ходе диалога с журналистами.

Он назвал итоги разговора позитивными. По словам спецпосланника президента США, достигнут прогресс.

"Сегодня вечером мы прилетели сюда, чтобы встретиться и сообщить ему о ряде положительных результатов, которых, как нам кажется, нам удалось достичь", - сказал Стивен Уиткофф в Дублине.

Джаред Кушнер отметил, что все темы, которые были обсуждены на встрече с президентом России, повлияют на разговор с главой киевского режима. Детали общения с Зеленским пока не раскрываются.