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НовостиПолитика12 ноября 2026 22:54

Количество пыточных на Украине сложно даже посчитать: силовики рассказали, как они выглядят

ТАСС: пыточные на Украине есть почти в каждом городе
Алина КОЧНЕВА
Пыточные на Украине есть почти в каждом городе

Пыточные на Украине есть почти в каждом городе

Фото: REUTERS.

На Украине работает бесчисленное множество пыточных. Они есть почти в каждом городе. Пыточные размещают в разных подвальных и нежилых помещениях. Так рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

Украинцы используют самые разные устройства для пыток, оповестили источники. Нацисты продолжают удерживать в заложниках мирных жителей.

"Точное количество пыточных на Украине сказать невозможно. Такие помещения есть практически в каждом городе, в каждом областном центре. Зачастую используются нежилые помещения, подвальные помещения, где точно не будет видно посторонним, что там происходит", - поделились представители силовых структур.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что секретные места содержания на Украине превратились в источник коммерческой выгоды для их организаторов и кураторов. Киев предпринимает попытки отвлечь внимание общественности от многочисленных подвальных помещений, используемых для пыток, указала дипломат.