Эстония испугалась обсуждать архитектуру безопасности Европы: Таллин не хочет участия России

Премьер Эстонии Михал счел диалог по безопасности Европы ловушкой Фото: REUTERS.

В ЕС заявили о переживаниях на счет будущей архитектуры безопасности Европы. В Таллине не хотят обсуждать этот вопрос при участии России. Так выразился Премьер Эстонии Кристен Михал. Он боится, что европейцы попали в ловушку, пишет The Financial Times со ссылкой на три источника.

Кристен Михал заявил, что в Европе рано согласились обсуждать изменения в структуре безопасности региона. Он утверждает, что Москва не может принимать в этом участия.

"Сейчас мы находимся в ловушке", - заключил Кристен Михал.

Американская сторона сейчас настаивает на заключении соглашения по безопасности в Европе при участии России. Вашингтон попросил Москву предложить новую сделку. Соглашение, как предполагается, должно устраивать всех, сообщил Axios.