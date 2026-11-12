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НовостиВ мире12 ноября 2026 23:10

Эстония испугалась обсуждать архитектуру безопасности Европы: Таллин не хочет участия России

Премьер Эстонии Михал счел диалог по безопасности Европы ловушкой для ЕС
Алина КОЧНЕВА
Премьер Эстонии Михал счел диалог по безопасности Европы ловушкой

Премьер Эстонии Михал счел диалог по безопасности Европы ловушкой

Фото: REUTERS.

В ЕС заявили о переживаниях на счет будущей архитектуры безопасности Европы. В Таллине не хотят обсуждать этот вопрос при участии России. Так выразился Премьер Эстонии Кристен Михал. Он боится, что европейцы попали в ловушку, пишет The Financial Times со ссылкой на три источника.

Кристен Михал заявил, что в Европе рано согласились обсуждать изменения в структуре безопасности региона. Он утверждает, что Москва не может принимать в этом участия.

"Сейчас мы находимся в ловушке", - заключил Кристен Михал.

Американская сторона сейчас настаивает на заключении соглашения по безопасности в Европе при участии России. Вашингтон попросил Москву предложить новую сделку. Соглашение, как предполагается, должно устраивать всех, сообщил Axios.