Россию просят о новом предложении по соглашению с Европой: как ситуацию видят в Штатах

США просят РФ предложить новое соглашение о безопасности с Европой Фото: Александр ГЛУЗ.

Американская сторона настаивает на заключении соглашения по безопасности в Европе при участии России. В связи с этим Вашингтон попросил Москву предложить новую сделку. Соглашение, как предполагается, должно устраивать всех. Так пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Сообщается, что в Белом доме хотят с помощью сделки снизить напряженность между Россией и европейскими лидерами. При этом Вашингтон готов идти на некоторые уступки. В частности, американцы могут рассмотреть предложение Москвы с учетом ограничения расширения НАТО и сокращения присутствия сил альянса в Восточной Европе, утверждают собеседники портала. Такие договоренности могут быть достигнуты в рамках мирной сделки по Украине.

По данным источников, Вашингтон просит Москву отразить в новом варианте соглашения все опасения и требования в сфере безопасности. При этом Штаты хотят понять также "симметричные шаги" РФ для деэскалации конфликта.

Отмечается, что спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсудят этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. Американские власти напомнят Кремлю, что Вашингтон желает участия представителей европейских стран в переговорах по Украине, сказано в статье.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву 12 ноября. Они планируют проинформировать российского лидера об итогах трехсторонней встречи в Абу-Даби. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что это уже официально объявлено. Американские переговорщики надеются вновь провести встречу с Владимиром Путиным. По словам Сергея Лаврова, президент РФ получал отчеты от делегации.

Представители Евросоюза, НАТО и Британии публично выразили готовность обсуждать создание новой архитектуры региональной безопасности после завершения конфликта на Украине. В совместном заявлении ЕС, Североатлантического альянса и Лондона сказано, что будущая система безопасности может опираться на уже существующие европейские институты. При этом центральную роль в коллективной обороне должен сохранить Североатлантический альянс.