Итальянцы обыграли французов в Лиге наций: как прошел матч

Сборная Италии победила Францию со счетом 3:1 в матче Лиги наций Фото: REUTERS.

Итальянские футболисты одержали победу над французами. Они забили 3 гола в матче пятого тура этапа Лиги наций. Франция в свою очередь забила один мяч.

Два из трех голов забил итальянский спортсмен Франческо Эспозито. Еще один гол принадлежит Давиде Фраттези. Среди французов отличился Майкл Олисе. Он забил единственный гол на 10-й минуте.

Сейчас Италия лидирует в турнирной таблице. Сборная набирает десять очков.

Россияне 12 ноября одержали победу над национальной командой Узбекистана в товарищеском матче. Встреча состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды РФ. Хозяева поля при этом открыли счет на 5-й минуте встречи благодаря автоголу защитника сборной России. РФ смогла отыграть один мяч на 70-й минуте. Затем были забиты еще два гола.