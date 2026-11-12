В Германии 16 школьников съели домашнюю выпечку и оказались в больнице: вот что нашли в кексах

Батарейки часто встречаются среди предметов, проглоченных детьми. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Германии 16 школьников пострадали после того, как угостились домашней выпечкой во время вечеринки. Инцидент произошёл в городе Косвиг, информирует издание Bild.

Сообщается, что в кексах, которые принесли на школьную вечеринку, оказались дисковые батарейки. В результате в больнице оказалось 16 подростков, которые попробовали выпечку. Две батарейки нашли и в оставшихся кексах.

Сейчас полиция расследует инцидент. Пока не установлено, как батарейки попали в выпечку, пишет издание.

Ранее педиатр Маркова напомнила, что проглоченная ребенком батарейка вызывает сильный ожог слизистой и дала советы, как оказать экстренную помощь в подобной ситуации.

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