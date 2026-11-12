Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 ноября 2026 23:47

Желающие поступить в педагогические вузы будут сдавать вступительные: какие появятся экзамены

Ректор МПГУ анонсировал профильный ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов
Алина КОЧНЕВА
Ректор МПГУ анонсировал профильный ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов

Ректор МПГУ анонсировал профильный ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В 2027 году в России введут профильный экзамен для поступающих в педагогические вузы. ЕГЭ направлен на сдачу испытания по предмету, который абитуриенты в будущем хотят преподавать. Такими сведениями поделился ректор МПГУ Алексей Лубков в диалоге с РИА Новости.

Например, если поступающий хочет стать учителем физики, он должен сдать экзамен по этому предмету. Это главное изменение в процессе поступления в 2027 году, отметил ректор.

"Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз - необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области", - пояснил Алексей Лубков.

В Минобрнауки подготовили проекты изменений в порядок приема в вузы в 2027-м. Например, история может стать единственным обязательным профильным предметом по 35 направлениям. В их числе государственное и муниципальное управление, социология, таможенное дело, юриспруденция, судебное дело, реклама и связи с общественностью и другие специальности.