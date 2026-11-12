Желающие поступить в педагогические вузы будут сдавать вступительные: какие появятся экзамены

Ректор МПГУ анонсировал профильный ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В 2027 году в России введут профильный экзамен для поступающих в педагогические вузы. ЕГЭ направлен на сдачу испытания по предмету, который абитуриенты в будущем хотят преподавать. Такими сведениями поделился ректор МПГУ Алексей Лубков в диалоге с РИА Новости.

Например, если поступающий хочет стать учителем физики, он должен сдать экзамен по этому предмету. Это главное изменение в процессе поступления в 2027 году, отметил ректор.

"Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз - необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области", - пояснил Алексей Лубков.

В Минобрнауки подготовили проекты изменений в порядок приема в вузы в 2027-м. Например, история может стать единственным обязательным профильным предметом по 35 направлениям. В их числе государственное и муниципальное управление, социология, таможенное дело, юриспруденция, судебное дело, реклама и связи с общественностью и другие специальности.