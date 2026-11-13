Врач прокомментировал слухи об ухудшении зрения после приема "Оземпика"

Диетолог Баранов оценил риск потери зрения из-за "Оземпика". Фото: Johan Nilsson/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последнее время часто обсуждают негативные последствия применения препарата "Оземпик". Диетолог Павел Баранов оценил риски потери зрения из-за использования средства. Он считает, что такой шанс невелик. Об этом врач рассказал в диалоге с ТАСС.

Диетолог напомнил, что диабет приводит к специфическим осложнениям. В том числе, у пациентов встречается повреждение сетчатки глаза. Вероятность возникновения такого побочного эффекта от "Оземпика" во много раз ниже, утверждает врач.

"То, что риск воздействия именно такого побочного эффекта [повреждения зрительного нерва] казуистически минимальный, то есть это примерно 1 случай на несколько десятков тысяч человек - от 10 до 40 с лишним тысяч. Это очень низкий риск", - успокоил Павел Баранов.

При этом американцы массово жалуются на побочные эффекты от использования "Оземпика" и аналогичных препаратов. В США рассматривают уже более 4 тысяч исков к производителям подобных средств.