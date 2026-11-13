Москва и Киев договорились расширить переговорный состав: Кушнер заявил об участии Европы

Кушнер: РФ и Украина условились включить европейцев в состав раунда переговоров Фото: REUTERS.

Зять президента США Джаред Кушнер рассказал о будущем раунде переговоров по Украине. По его словам, европейцы будут участвовать в контактах. Так условились между собой Москва и Киев. Об этом Джаред Кушнер написал в соцсети Х.

Спецпосланник президента США отметил, что в ближайшее время стороны объявят о графике новых переговоров. Детали дипломатического процесса также будут известны позднее, добавил он.

"Обе стороны теперь согласились расширить следующий раунд переговоров, включив туда наших европейских партнеров. Это позволит нам рассматривать более широкие послевоенные договоренности в сфере безопасности в Европе", - сообщил Джаред Кушнер.

Американский спецпосланник Стивен Уиткофф анонсировал скорую встречу по Украине. Он заявил, что новый раунд переговоров уже намечен.