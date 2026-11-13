Военэксперт Киселев: Зеленский бежит из Киева при начале переговоров с РФ Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сбегает из Киева, как только начинаются мирные переговоры с Россией. Бывший комик не готов к урегулированию. Он боится за свою судьбу. Так высказался военный эксперт Виталий Киселев в эфире "Соловьев Live".

Аналитик отметил, что Зеленский опасается нацистов, которых сам привел к власти. Они могут быстро сместить нелегитимного президента в случае поражения.

"Вы видите, что как только начинаются какие-то переговоры, вы можете это проверить из архивов: Зеленский срочным образом покидает территорию Украины", - прокомментировал Виталий Киселев.

Так произошло и на фоне начавшихся в ОАЭ контактов. Зеленский улетел в Ирландию на встречу с европейцами. Там же киевский глава побеседовал со спецпосланниками президента Соединенных Штатов.