Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 ноября 2026 1:03

Зеленский покидает Украину каждый раз, когда начинаются переговоры: чего боится политик

Военэксперт Киселев: Зеленский бежит из Киева при начале переговоров с РФ
Алина КОЧНЕВА
Военэксперт Киселев: Зеленский бежит из Киева при начале переговоров с РФ

Военэксперт Киселев: Зеленский бежит из Киева при начале переговоров с РФ

Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сбегает из Киева, как только начинаются мирные переговоры с Россией. Бывший комик не готов к урегулированию. Он боится за свою судьбу. Так высказался военный эксперт Виталий Киселев в эфире "Соловьев Live".

Аналитик отметил, что Зеленский опасается нацистов, которых сам привел к власти. Они могут быстро сместить нелегитимного президента в случае поражения.

"Вы видите, что как только начинаются какие-то переговоры, вы можете это проверить из архивов: Зеленский срочным образом покидает территорию Украины", - прокомментировал Виталий Киселев.

Так произошло и на фоне начавшихся в ОАЭ контактов. Зеленский улетел в Ирландию на встречу с европейцами. Там же киевский глава побеседовал со спецпосланниками президента Соединенных Штатов.