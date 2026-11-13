Хегсет похвалил гвардейца, сделавшего ему выговор: военный получил награду

Пит Хегсет наградил военного, отчитавшего его у Могилы Неизвестного солдата Фото: REUTERS.

В США прошло награждение караульного американской армии. Глава Пентагона Пит Хегсет присудил военному медаль за безупречную службу. Министр наградил гвардейца после того, как караульный отчитал его у Могилы Неизвестного солдата. Об этом Пит Хегсет написал в соцсети Х.

Шеф Пентагона похвалил военного за бдительность и тактичную подачу информации. Караульный армии США отчитал Пита Хегсета за громкие разговоры и смех у Могилы Неизвестного солдата. Министр находился в компании жены и своих советников.

"Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты", - обратился с похвалой Пит Хегсет.

По данным газеты The Washington Post, награду получил специалист Сухопутных войск США Томас Иглесиас. Согласно фотографиям, глава Пентагона публично вручил ему медаль.

Пит Хегсет отметил, что все без исключения должны придерживаться норм поведения. Караульный напомнил об этом "в правильной и уважительной форме", признал шеф Пентагона.

Республиканец Томас Масси внес на рассмотрение резолюцию об импичменте Питу Хегсету. Идея провалилась на самой первой стадии. Палата представителей не одобрила продвижение проекта. По закону инициировать импичмент может только Палата представителей. Для одобрения процедуры требуется простое большинство. Окончательный вердикт выносит Сенат. Там для отстранения федерального чиновника или президента от должности нужно набрать две трети голосов присутствующих в зале.

Шефу Пентагона грозит импичмент по нескольким причинам. Он окажется под пристальным вниманием со стороны ряда лиц после прихода большей части демократов в Конгресс. Пока состав остается прежним. Однако с января он изменится в связи с победой Демократической партии на выборах. Пита Хегсета хотят отстранить по ряду обвинений. Демократы считают, что шеф Пентагона незаконно продолжал выносить распоряжения об ударах по Ирану после истечения установленного законом 60-дневного срока. Кроме того, не все верят в законность ликвидации Пентагоном более 220 предполагаемых наркоторговцев в мировых водах.