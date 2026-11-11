Дональд Трамп отреагировал на это победным постом в соцсети: "Попытка потерпела крах!» Фото: REUTERS.

Импичмент министру обороны США Питу Хегсету провалился еще в начальной стадии - Палата представителей спустила процедуру на тормозах.

Дональд Трамп отреагировал на это победным постом в соцсети: "Попытка потерпела крах!»

История с Хегсетом позволяет предсказать, как может выглядеть процедура импичмента в отношении самого Трампа.

До сих пор ни один президент США не покидал пост в результате отстранения от власти Конгрессом. Даже Ричард Никсон в разгар Уотергейтского скандала ушел в отставку добровольно, не дожидаясь голосования конгрессменов.

За всю историю Америки импичмент стал причиной отстранения лишь 8 человек (за взятки, пьянство на работе и даже госизмену), и все они были федеральными судьями.

Насчет Хегсета ходили слухи: Дональду Трампу и Республиканской партии будет выгодно списать на Пита все «грехи» войны с Ираном, сделав министра козлом отпущения. Это не подтвердилось, хозяин Белого дома рьяно вступился за подчиненного, а республиканцы в Конгрессе поставили заслон атаке на министра обороны.

Конгресс ратовал за импичмент министру обороны Хегсету Фото: REUTERS.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ИМПИЧМЕНТЕ ТРАМПУ И ХЕГСЕТУ

По закону инициировать импичмент может Палата представителей США, для одобрения процедуры там нужно простое большинство. А вот окончательный вердикт выносит уже вторая палата Конгресса - Сенат, и там для отстранения федерального чиновника или президента от должности нужно набрать две трети голосов присутствующих в зале.

Резолюцию об импичменте Хегсету в Палату представителей внес республиканец Томас Масси. Странно? На самом деле нет. Масси - бывший инженер и фермер - семь раз подряд избирался в Конгресс от Кентукки, жители штата воспринимали его как эффективного лоббиста своих интересов. Но конгрессмен критиковал многие решения Трампа и выступал резко против войны с Ираном.

Президент США стал воспринимать политика как личного врага и на последних выборах поддержал его конкурента-республиканца, который и победил.

В новом составе Палаты представителей Масси уже не будет, сейчас руки у него окончательно развязаны.

Конгрессмен обвинил Хегсета по нескольким пунктам - от ведения войны в Иране без согласия Конгресса и ударов по судам в Карибском море и Тихом океане до похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Масси заявил: главный виновник - конечно, сам Дональд Трамп, но импичмент ему встретит «непреодолимые препятствия». Поэтому надо подстрелить хотя бы «одну из лошадей под президентом».

Трампу и республиканцам удалось отстоять Хегсета Фото: REUTERS.

КАКОЙ ПРОГНОЗ

До 3 января будущего года, когда после промежуточных выборов соберется новый состав Конгресса США с демократическим большинством в обеих палатах, контроль над парламентом остается у республиканцев.

Резолюцию Масси Палата представителей 211 голосами против 204 спустила на дальнейшее рассмотрение в юридический комитет, который тоже контролируют республиканцы - это значит, что нынешний состав Конгресса ее не рассмотрит.

Пит Хегсет назвал попытку импичмента «дешевым трюком» и политическим фарсом: мол, все дело в личной озлобленности Масси.

Но что будет, когда к работе приступит «демократический» Конгресс?

Даже если демократы в Палате представителей поддержат новую резолюцию об отставке Хегсета, в Сенате для ее утверждения к голосам представителей Демпартии придется прибавить не меньше 11 голосов сенаторов-республиканцев. А столько явно не наберется. Враги внутри собственной партии у Трампа, конечно, имеются. Но из ярых критиков министра обороны в новом составе Сената будет лишь одна республиканка - Лиза Мурковски от Аляски.

Чтобы давить на Трампа, демократы, скорее всего, изберут другую тактику - займутся бесконечными парламентскими расследованиями работы Пентагона и Белого дома в целом.

В зависимости от эффекта этих разбирательств Дональд, конечно, способен сам уволить Хегсета или еще кого-то из своих подчиненных под видом «добровольной отставки». Но президент прекрасно понимает, что тогда Конгресс утвердит только компромиссную для демократов кандидатуру — а это принесет Трампу только лишние минусы.

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