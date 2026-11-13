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НовостиВ мире13 ноября 2026 3:52

Политика ЕС опять сработала наоборот: европейцы остались вне переговоров из-за шагов по РФ

Депутат Картайзер: попытки ЕС изолировать Россию привели к унижению Европы
Алина КОЧНЕВА
Попытки ЕС изолировать Россию привели к унижению Европы

Попытки ЕС изолировать Россию привели к унижению Европы

Фото: REUTERS.

Европейцы оказались в унизительной позиции на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Им не следовало летать в ОАЭ. Об этом заявил евродепутат Фернан Картайзер. В беседе с ТАСС он признал, что попытки Европы изолировать Россию привели к унизительным для ЕС событиям.

Парламентарий отметил, что испытывает стыд из-за антироссийского курса ЕС. Такие шаги приводят к негативным для региона последствиям.

"Исключение Евросоюза из этих переговоров стало прямым результатом обструкционистской политики, которая сработала наоборот: пытаясь политически и дипломатически изолировать Россию, ЕС в конечном результате сам оказался в изоляции", - заключил Фернан Картайзер.

Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что европейцы всё же будут участвовать в контактах по Украине. Так условились между собой Москва и Киев, утверждает американский спецпосланник. Дата нового раунда пока остается неизвестной.