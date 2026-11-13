Журналист Боуз осудил фон дер Ляйен за заявление о переговорах в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен верит, что европейцы были представлены на переговорах по Украине в Абу-Даби. При этом на деле дипломаты из ЕС просто "подслушивали за дверью". Так выразился ирландский журналист Чей Боуз. В соцсети Х он осудил заявление Урсулы фон дер Ляйен по встречам в ОАЭ.

Журналист опроверг высказывания главы ЕК, что европейцы якобы имели какой-то вес на переговорах. Дипломат совершенно оторвана от реальности, отметил он.

"Кто-то забыл сказать ей, что им нельзя было проходить дальше бара в вестибюле, и они подслушивали за дверью, как стажеры", - написал Чей Боуз.

Журналисты портала L’Antidiplomatico признали, что в ЕС восприняли новую встречу президента России Владимира Путина с американскими спецпосланниками как унижение. Все решения Европы ведут к ее собственному социально-экономическому уничтожению, подчеркивается в статье.