В Европе назвали унижением для ЕС встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером. Фото: REUTERS.

В Европе восприняли встречу президента России Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как унижение. Такое мнение приводит портал L’Antidiplomatico.

«Мы достигли предела унижения для структуры, которая предпочла "медленную эвтаназию" в ходе войны — войны, ведущей к ее собственному социально-экономическому уничтожению», - сказано в публикации.

Автор публикации также указал, что лидеры ЕС продолжают использовать военную риторику и в то же время не может выбрать своего представителя на переговорах по украинскому урегулированию.

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

После встречи с российским лидером спецпредставитель президента США Джаред Кушнер назвал важным участие в переговорах по украинскому урегулированию представителей Евросоюза.