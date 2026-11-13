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НовостиПолитика13 ноября 2026 4:18

ИИ, навигация и защита от РЭБ в одном корпусе: в России начали выпускать «Скиф» для дронов

В России начали выпускать бортовой вычислительный комплекс «Скиф» с ИИ для БПЛА
Анна АДАМАЙТЕС
В России начали выпускать бортовой вычислительный комплекс «Скиф» с ИИ для БПЛА

В России начали выпускать бортовой вычислительный комплекс «Скиф» с ИИ для БПЛА

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В России развернули опытно-серийное производство бортового вычислительного комплекса «Скиф» с искусственным интеллектом для беспилотников, пишет ТАСС. Разработку НПП «Аквилон», которое является резидентом Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), можно устанавливать не только на БПЛА, но и на наземные и морские робототехнические платформы.

Комплекс объединяет функции одноплатного компьютера, полетного контроллера, платы искусственного интеллекта и интерфейсной платы. Его масса не превышает 200 граммов. «Скиф» отвечает за управление, связь, навигацию и обработку видеопотока, а нейросетевые алгоритмы обеспечивают обнаружение объектов, их отслеживание и сегментацию.

В ЦБСТ отметили, что среди заявленных разработчиком преимуществ комплекса — устойчивость к радиоэлектронной борьбе, автономная работа без связи, резервная навигация и энергоэффективность.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о создании специальной базы данных для обучения нейросетей, которые будут использоваться в беспилотниках.

Также KP.RU рассказывал о российском дронопорте HIVE, который автоматически запускает беспилотники для выполнения заданий и передает видео с телеметрией в реальном времени.