В ГД напомнили, кому положена компенсация расходов на газовое оборудование

В Госдуме напомнили, кто имеет право на компенсацию при установке газового оборудования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Часть россиян может претендовать на компенсацию расходов по установке газового оборудования и работы внутри участка. Об этом напомнил депутат ГД Никита Чаплин.

«Субсидия покрывает расходы, указанные в договоре о подключении. В них входят инженерно-геодезические изыскания, подготовка проектной и рабочей документации, прокладка газопровода по участку, устройство внутреннего газопровода в доме, установка отключающих устройств, испытания, опрессовка и пусконаладочные работы», - сказал Чаплин ТАСС.

Депутат добавил, что средства можно направить на покупку и монтаж газового оборудования, при условии, что оно произведено в РФ.

Такая льгота положена владельцам частных домов из числа многодетных и малоимущих семей, инвалидов I группы, ветеранов Великой Отечественной, а также ветеранов боевых действий и участникам СВО. Также компенсация положена инвалидам войны, члены семей погибших или умерших ветеранов и россияне, ухаживающие за детьми-инвалидами, напомнил Чаплин.

Кроме того, в ГД рассказали о льготах по имущественным налогам для некоторых категорий россиян.

Ранее Соцфонд РФ заявил, что предоставляет около 40 мер поддержки на детей.

Тем временем депутат Бессараб напомнила о малоизвестных федеральных и региональных льготах.