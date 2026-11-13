Константинов назвал невежеством слова Каллас о нарративах России по безопасности Фото: REUTERS.

Призывы главы евродипломатии Каи Каллас не поддаваться на «российские нарративы» о безопасности - это проявление невежества. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Заявление Каллас - проявление сумасшествия. Сейчас ее наняли хаять все советское. Завтра ее наймут хвалить Россию, и она будет это делать. Потом наймут хаять Украину, и она тоже это будет делать. Она - приспособленец, к тому же глубоко необразованный», - отметил российский политик.

Константинов добавил, что такой человек как Кая Каллас на руководящем посту - трагедия для Европы.

Ранее KP.RU сообщил, что Каллас заявила, будто ЕС "не должен учитывать мнение России" по безопасности. Чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов назвал её глупой и некомпетентной, отметив, что её слова говорят о необходимости срочно уходить в отставку ради блага европейцев.

Кроме того, Каллас начала учить США, как вести себя. Она заявила, что Соединённые Штаты «не имеют права» вести переговоры с Россией о снятии санкций и судьбе замороженных активов, предполагая и европейские ограничения.