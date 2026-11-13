Основателя Nvidia вызвали в Сенат из-за публикаций о любовнице-шпионке Фото: REUTERS.

Основатель Nvidia Дженсен Хуанг получил приглашение на открытые слушания в Сенате США, которые состоятся 3 декабря. Председатель банковского комитета верхней палаты Конгресса Тим Скотт намерен обсудить с предпринимателем публикации о его отношениях с китаянкой, которую подозревают в работе на иностранную разведку.

В официальном письме Скотт попросил Хуанга добровольно явиться на заседание комитета по банковским, жилищным и городским делам. Сенатор объяснил необходимость слушаний публикациями СМИ, вызвавшими серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности.

К обращению приложены ссылки на материалы газет The New York Times и The Wall Street Journal. В них утверждалось, что возлюбленная предпринимателя могла быть завербована китайскими спецслужбами. Скотт предупредил, что в случае отказа Хуанга прийти добровольно, он может вызвать его принудительно.

Ранее KP.RU сообщал, что американские спецслужбы подозревают китайскую предпринимательницу Элис Хуанг в сотрудничестве с разведкой КНР. По данным СМИ, женщина возглавляла сингапурскую компанию Megaspeed International, закупавшую серверы с процессорами Nvidia и предоставлявшую вычислительные мощности китайским клиентам.